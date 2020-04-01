2020-04-01T12:58:49+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: одиноким пенсионерам бесплатное трехразовое питание доставляют домой

Питание положено бесплатно одиноким пенсионерам во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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Питание положено бесплатно одиноким пенсионерам во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020.Питание положено бесплатно одиноким пенсионерам во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: одиноким пенсионерам бесплатное трехразовое питание доставляют домой с 31 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве труда. По словам главы ведомстве Елены Елисеевой, 500 пенсионеров Ростова-на-Дону будут получать завтрак, обед и ужин. Доставлять еду будут по 15 апреля.

- Именно эти люди находятся в группе повышенного риска и требуют особого внимания, - уверена министр.

Кроме того, пенсионеры могут звонить и в волонтерский штаб #МыВместе. В сутки туда поступает около 40 заявок от жителей Дона. Волонтеры помогают пенсионерам в покупке продуктов, лекарств, а также оказывают юридическую и психологическую помощь. У всех волонтеров есть медицинские маски, им рассказали об обязательных правилах безопасности дни пандемии.

АЛЛО!

8 (800) 200-34-11 - направить свои заявки пожилые и маломобильные жители Ростовской области могут по телефону «горячей линии».

8 (863) 234-00–99 - министерство труда и социального развития Ростовской области

8- 800-200-34-11 - единый телефон Общероссийского народного фронта

8-988-572-65-69 - департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.

В администрациях городов и районов области, муниципальных организаций социального обслуживания также работают телефоны «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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