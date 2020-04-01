Мужчине из Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за создание борделя
В Ростовской области в городе Сальске сотрудники правоохранительных органов возбудили дело за организацию занятия проституцией. Как сообщает прокуратура донского региона, по подозрению в совершении преступления задержан местный житель.
По предварительной информации, горожанин разыскал девушек,которые были готовы оказывать сексуальные услуги за деньги. Предприимчивый мужчина оговорился со своими сотрудницами о размере оплаты и арендовал помещение, чтобы принимать клиентов.
О незаконной деятельности стало известно сотникам правоохранительных органов.
В суде мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае, если мужчину признают виновным в организации проституции, то ему грозит до пяти лет лишения свободы в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU