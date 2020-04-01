Мужчине из Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за создание борделя

1 Апр 2020 2020-04-01T13:08:27+03:00

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В Ростовской области в городе Сальске сотрудники правоохранительных органов возбудили дело за организацию занятия проституцией. Как сообщает прокуратура донского региона, по подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

По предварительной информации, горожанин разыскал девушек,которые были готовы оказывать сексуальные услуги за деньги. Предприимчивый мужчина оговорился со своими сотрудницами о размере оплаты и арендовал помещение, чтобы принимать клиентов.

О незаконной деятельности стало известно сотникам правоохранительных органов.

В суде мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае, если мужчину признают виновным в организации проституции, то ему грозит до пяти лет лишения свободы в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU