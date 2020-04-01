Педагога ростовского вуза осудили взятки от студентов

1 Апр 2020 2020-04-01T13:23:13+03:00

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Огромный штраф придется заплатить преподавателю Ростовского госуниверситета путей сообщения. Как сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, педагог осужден за взятку.

Во время расследования выяснилось, что преподаватель РГУПСа получал взятки через старосту группы, которая помогала в сборе денег. В результате педагог давал возможность студентам списывать ответы на экзаменах из учебников и ставил в зачетки хорошие отметки за определенную сумму.

В отношении сотрудника вуза Ростовская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Подсудимому придется выплатить крупный штраф размере 120 тысяч рублей за получение взяток от студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU