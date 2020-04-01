Без стыда и совести: ростовчанин сначала ограбил женщину, а после с ней потрапезничал

1 Апр 2020 2020-04-01T13:51:09+03:00

Пока ростовчанка накрывала на стол, ее знакомый хладнокровно снял деньги с чужой карты. Фото: Архив "КП"

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Житель Ростова-на-Дону преступным образом повел себя в гостях у знакомой, из-за чего пострадавшая женщина была вынуждена обратится в полицию.

Мужчина воспользовался доверием хозяйки жилища и незаметно ограбил ее перед ужином.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 21-летний горожанин попросил у ростовчанки телефон, якобы для того чтобы сделать звонок.

Девушка спокойно отдала ему гаджет и, пока ее друг уткнулся в мобильник, стала накрывать на стол.

Если бы она только знала, что в этот момент молодой человек зашел в онлайн-банк и перевел около 30 тысяч рублей с карты на свой счет, то, скорее всего, дальнейшей совместной трепезы с коварным грабителем уже не последовало.

Пропажу денег потрясенная женщина обнаружила только после ухода приятеля.

Стражи правопорядка изъяли украденное и вернули законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он находится под подпиской о невыезде, - рассказали в донском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU