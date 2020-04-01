Полузащитника ФК "Ростов" Романа Еременко признали лучшим игроком
Футбольные фанаты признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком ФК «Ростов» по результатам минувшего месяца. Таковы результаты голосования болельщиков футбольного клуба.
За футболиста Романа Еременко на сайте донского клуба проголосовали 24% фанатов «Ростова». Второе по популярности место занял Ивелин Попов, который набрал 17,8 % голосов, а также в тройке лидеров голосования оказался Хорен Байрамян. Его результат составил - 17%.
Стоит отметить, что по результатам трех игр весенней части РПЛ футболист Роман Еременко смог забить только один мяч. Его гол, отправленный в ворота ЦСКА, специалисты сочли лучшим во всем 21-м туре РПЛ.
Полузащитник донского клуба Роман Еременко начал карьеру в финском клубе «Яро». Футболист играл в составе зарубежных клубов: «Удинезе», «Сиена», а также в киевском «Динамо». В 2011 года начал играть в российских клубах: «Рубин», «ЦСКА» и «Спартак». В 2019 году полузащитник присоединился к «Ростову». В том году Роман Еременко продлил контракт с желто-синими.
ИСТОЧНИК KP.RU