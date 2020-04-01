Полузащитника ФК "Ростов" Романа Еременко признали лучшим игроком

1 Апр 2020 2020-04-01T14:56:00+03:00

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Футбольные фанаты признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком ФК «Ростов» по результатам минувшего месяца. Таковы результаты голосования болельщиков футбольного клуба.

За футболиста Романа Еременко на сайте донского клуба проголосовали 24% фанатов «Ростова». Второе по популярности место занял Ивелин Попов, который набрал 17,8 % голосов, а также в тройке лидеров голосования оказался Хорен Байрамян. Его результат составил - 17%.

Стоит отметить, что по результатам трех игр весенней части РПЛ футболист Роман Еременко смог забить только один мяч. Его гол, отправленный в ворота ЦСКА, специалисты сочли лучшим во всем 21-м туре РПЛ.

Полузащитник донского клуба Роман Еременко начал карьеру в финском клубе «Яро». Футболист играл в составе зарубежных клубов: «Удинезе», «Сиена», а также в киевском «Динамо». В 2011 года начал играть в российских клубах: «Рубин», «ЦСКА» и «Спартак». В 2019 году полузащитник присоединился к «Ростову». В том году Роман Еременко продлил контракт с желто-синими.

ИСТОЧНИК KP.RU