2020-04-01T15:56:36+03:00
Общество

«Сейчас очень важно оставаться дома!»: Баста пригласил всех на квартирник

Музыкант обещает подарить отличное настроение
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский рэпер Баста. Фото: Баста InstagramРостовский рэпер Баста. Фото: Баста Instagram
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Самый известный рэпер из Ростова-на-Дону не привык впустую прожигать свободное время, поэтому во время массовой изоляции решил организовать встречу. Музыкант пригласил всех на свой онлайн-квартирник, чтобы развлечь людей, уставших от карантина.

- Сейчас очень важно оставаться дома! Я надеюсь, что вы относитесь к этому по-взрослому. Мы продолжаем концертную деятельность, хотим поддержать всех, чтобы создать настроение, с которым легче пережить эти дни, - сказал Баста.

Музыкант сказал, что пригласить на квартирник людей, которые оригинально проводят свое время дома. Рэпер предложил людям рассказать об этом в комментариях.

Поклонники засыпали артиста ответами, но оригинальных среди них оказалось немного: "В Якутии кидаем снег во дворе и бесконечно едим", "А мы рисуем в коридоре на стенах ", "А мы рисуем в коридоре на стенах ", "Даша, Канада,Работаем ещё,вечером отдых с семьёй (худеем и печем печеньки) балансируем " и т.д.

Баста пообещал, что самые интересные ответы появятся оном и эфиров в Instagram.

Онлайн-квартирник состоится 3 апреля в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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