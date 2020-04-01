2020-04-01T16:18:56+03:00
Общество

На Западном подъезде к Ростову-на-Дону отремонтируют мост

Работы будут проходить в течение почти года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ремонт продлится о марта 2021 годаРемонт продлится о марта 2021 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области в ближайший год отремонтируют путепровод. Мост расположен на Западном подъезде к донской столице. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Нуждающийся в ремонте мост проходит через реку Чмутовая по автомобильной трассе А-135а на 2+959 километре дороги.

По условиям документации, на разработку проекта для капитального ремонта моста власти направят около 20,3 млн рублей. Денежные средства на эти цели выделят из федерального бюджета.

Победителю конкурса госзакупок перестоит выполнить все необходимые работы по ремонту путепровода на Западном подъезде к Ростову-на-Дону до середины марта 2021 года. К организации могут быть применены санкции в случае, если ремонт моста на трассе А-135а не будет выполнен в установленный конкурсной документацией срок

ИСТОЧНИК KP.RU

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