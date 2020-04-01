1 Апр 2020 2020-04-01T18:37:03+03:00

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Трубу горячего водоснабжения прорвало днем в среду, 1 апреля, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В результате образовался фонтан высотой более трех метров.

По словам очевидцев, ЧП прошло на улице 7-я Линия, 21/40. В результате прорыва трубы с кипятком водой залило всю проезжую часть. Автомобилистам приходилось объезжать место прорыва, чтобы не угодить под струю с кипятком.

В социальных сетях появилось видео произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/770271" frameborder="0"></iframe> Коммунальный фонтан с кипятком забил в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

- Вот такой вид и окна, напор, прям, сильный, - сообщил на кадрах автор ролика.

Люди принялись шутить над произошедшей аварией и строить свои версии: "Это не авария! Происходит дезинфекция квартала", "Хоть потеплеет на улице", "Сан. обработка по-ростовски" и т.д.

По предварительной информации, во время произошедшего никто не пострадал.

В организации "Ростовские тепловые сети" на момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU