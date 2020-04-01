2020-04-01T18:37:03+03:00
Общество

Коммунальный фонтан с кипятком забил в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

Горожане стали обсуждать прорыв в соцсетях [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фонтан горячей воды в Пролетарском районе. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фонтан горячей воды в Пролетарском районе. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Трубу горячего водоснабжения прорвало днем в среду, 1 апреля, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В результате образовался фонтан высотой более трех метров.

По словам очевидцев, ЧП прошло на улице 7-я Линия, 21/40. В результате прорыва трубы с кипятком водой залило всю проезжую часть. Автомобилистам приходилось объезжать место прорыва, чтобы не угодить под струю с кипятком.

В социальных сетях появилось видео произошедшего.

Коммунальный фонтан с кипятком забил в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

- Вот такой вид и окна, напор, прям, сильный, - сообщил на кадрах автор ролика.

Люди принялись шутить над произошедшей аварией и строить свои версии: "Это не авария! Происходит дезинфекция квартала", "Хоть потеплеет на улице", "Сан. обработка по-ростовски" и т.д.

По предварительной информации, во время произошедшего никто не пострадал.

В организации "Ростовские тепловые сети" на момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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