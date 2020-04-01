Коммунальный фонтан с кипятком забил в Пролетарском районе Ростова-на-Дону
Трубу горячего водоснабжения прорвало днем в среду, 1 апреля, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В результате образовался фонтан высотой более трех метров.
По словам очевидцев, ЧП прошло на улице 7-я Линия, 21/40. В результате прорыва трубы с кипятком водой залило всю проезжую часть. Автомобилистам приходилось объезжать место прорыва, чтобы не угодить под струю с кипятком.
В социальных сетях появилось видео произошедшего.
Коммунальный фонтан с кипятком забил в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.
- Вот такой вид и окна, напор, прям, сильный, - сообщил на кадрах автор ролика.
Люди принялись шутить над произошедшей аварией и строить свои версии: "Это не авария! Происходит дезинфекция квартала", "Хоть потеплеет на улице", "Сан. обработка по-ростовски" и т.д.
По предварительной информации, во время произошедшего никто не пострадал.
В организации "Ростовские тепловые сети" на момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU