Модель Playboy Мария Лиман заболела опасным вирусом "COVID"

2 Апр 2020 2020-04-02T10:57:29+03:00

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Знаменитая 26-летняя ростовская модель мужского журнала Playboy Мария Лиман ошарашила поклонников плохими новостями из Лондона, где бушует коронавирус COVID-19. Роковая брюнетка сообщила, что результаты анализов оказались неожиданными.

liman_maria Мария Лиман часто делится откровенными снимками

Девушка опубликовала одно из своих старых фото и заявила, что больна опасной болезнью.

liman_maria Мария Лиман проходит обучение в Лондоне

- Ребят, Я сделала тест... у меня COVID_69 - рассказала Мария Лиман.

Поклонники осудили Марию за публикацию. Многие посчитали, что в существующей обстановке, когда тысячи людей умирают и находятся карантине, то даже 1 апреля шутки на такую тревожную тему неуместны и даже преступны.

liman_maria Мария Лиман вернулась в Instagram, примерив новый образ - отвязной школьницы.

Люди принялись делиться мнением относительно произошедшего: "Плохая шутка, честно говоря", "Если это шутка, то очень глупая", "Красивая, но с головой проблема", " Ты из будущего только что вернулась?" и т..д.

liman_maria Мария Лиман готова пополнить ряды чиновников

ИСТОЧНИК KP.RU