Модель Playboy Мария Лиман заболела опасным вирусом "COVID"
Знаменитая 26-летняя ростовская модель мужского журнала Playboy Мария Лиман ошарашила поклонников плохими новостями из Лондона, где бушует коронавирус COVID-19. Роковая брюнетка сообщила, что результаты анализов оказались неожиданными.
Девушка опубликовала одно из своих старых фото и заявила, что больна опасной болезнью.
- Ребят, Я сделала тест... у меня COVID_69 - рассказала Мария Лиман.
Поклонники осудили Марию за публикацию. Многие посчитали, что в существующей обстановке, когда тысячи людей умирают и находятся карантине, то даже 1 апреля шутки на такую тревожную тему неуместны и даже преступны.
Люди принялись делиться мнением относительно произошедшего: "Плохая шутка, честно говоря", "Если это шутка, то очень глупая", "Красивая, но с головой проблема", " Ты из будущего только что вернулась?" и т..д.
ИСТОЧНИК KP.RU