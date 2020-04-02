Ростовская АЭС: на энергоблоке №1 в рамках ремонта приступили к окончательной сборке реактора
Во время планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №1 проведен капитальный ремонт реакторной установки и цилиндра низкого давления паротурбинной установки, средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования реакторной установки, основного оборудования турбинного отделения и трех систем безопасности.
Также на энергоблоке №1, находящемся в планово-предупредительном ремонте, в реактор с помощью специальной автоматической машины загрузили топливо.
- Загружены все 163 топливных кассеты, приступаем к окончательной сборке реактора. Затем, начнутся пусконаладочные работы и включение энергоблока в сеть, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам качества работ, охраны труда и культуры безопасности.
Напомним: в соответствии с графиком ремонта энергоблоков АЭС России 8 марта в капитальный ремонт выведен энергоблок №1. Плановая продолжительность ремонта - 43 суток. При капитальном ремонте восстанавливаются (или заменяются) все узлы и детали, исчерпавшие установленный ресурс работы, либо получившие значительный износ.