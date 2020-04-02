2 Апр 2020 2020-04-02T17:41:26+03:00

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая. Весенняя призывная кампания стартовала в регионе с 1 апреля. Как рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов, в воинские части призывники будут отправлены в мае-июле. Перед каждого протестируют на наличие коронавируса.

Известно, что в дни весеннего призыва - он продлится 106 дней и завершится 15 июля этого года - планируется направить 4,3 тысячи срочников Дона. Чуть менее половины их будут проходить срочную службу в Сухопутных войсках, в частях Воздушно-космических сил и в Ракетных войсках стратегического назначения - восемь и семь процентов соответственно. Еще триста будут служить в ВДВ и полсотни в подразделениях Военно-морского флота. Также призывников традиционно направят для несения службы в Президентский полк.

ИСТОЧНИК KP.RU