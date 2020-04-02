2020-04-02T18:46:36+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: выплаты пенсий и из средств маткапитала продлят автоматически

Выясняем, кому не надо писать заявление на продление при получении пенсий и выплат из средств маткапитала из-за продления нерабочей недели в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, кому не надо писать заявление на продление при получении пенсий и выплат из средств маткапитала.Выясняем, кому не надо писать заявление на продление при получении пенсий и выплат из средств маткапитала.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: выплаты пенсий и из средств маткапитал продлят автоматически. Как сообщили в региональном Отделении Пенсионного фонда, они приступают к беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально.

Что касается семей, получающих каждый месяц выплату из средств маткапитала, им пока не надо лично подтверждать свой доход, выплаты продлят до 1 октября текущего года.

- Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты: до 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию, - добавили там. - При этом решение о продлении выплаты пенсии примут на основании данных, поступающих из учебных заведений и имеющихся сведений о трудовой деятельности. Аналогичный порядок будет действовать и в случае выплаты пенсии по доверенности. При том, что в такой ситуации по закону пенсионеру надо лично явиться в банк или Пенсионный фонд раз в год. До июля факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию: деньги будут поступать даже по истечении выплатного периода.

Автоматическое продление выплат предусмотрено и для получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного на территории нашей страны места жительства.

- Заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату, - сообщили специалисты. - Данный порядок в настоящее время приостановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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