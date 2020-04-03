2020-04-03T09:56:08+03:00
Общество

Ростов-на-Дону признали одним из лучших для жизни городов России

В общероссийский рейтинг попали еще два города Ростовской области
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростов-на-Дону признали одним из лучших среди городов-миллионников. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуРостов-на-Дону признали одним из лучших среди городов-миллионников. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Специалисты проанализировали индекс качества городской среды в разных городах России. Как сообщается на официальном портале донского правительства, исследования провели сотрудники Минстроя РФ и Дом.РФ.

По стране средний показатель индекса составляет 169 баллов. Ростов-на-Дону признали одним из лучших среди городов-миллионников. По данным исследования, город набрал 193 балла.

Таганрог попал в список лучших больших городов, где численность населения от 100 до 250 тысяч человек. По ключевым показателям он набрал 220 баллов. Наиболее комфортным для жизни среди малых городов, с количеством проживающих от 25 до 50 тысяч человек, признали Аксай. Его результат - 199 баллов.

Эксперты во время вынесения решений также учитывали такие факторы, как благоустройство, безопасность дорожного движения, доступность спортивной инфраструктуры и объектов культуры, развитость сферы услуг, а также состояние жилищного фонда и многое другое.

Добиться таких хороших результатов во многом помогли национальные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: донской бизнесмен заявил, что главное сейчас - это сократить издержки компаний
Два поезда из Ростова-на-Дону временно отменили
"Как бабушка!": "Миссис России" Полине Дибровой досталось за "сельский" вид
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как срочники будут сдавать тест на коронавирус
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: студенты-иностранцы стали волонтерами
Штормовое предупреждение от МЧС: в Ростовской области ожидается резкое похолодание
Ростов-на-Дону признали одним из лучших для жизни городов России
Коронавирус в Ростове-на-Дону: клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Заскучавшие по вечеринкам ростовчане устроили тусовку на балконе
Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за март выполнен на 103 %
В Ростовском зоопарке родились патагонские мары
В Ростове будут штрафовать автомобилистов за нарушение карантина
Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ
Подозреваемого в серии краж почти на полтора миллиона поймали в Ростовской области
Игравший со спичками ребенок погиб в пожаре в Ростовской области
Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростове отменили несколько электричек
Супруга ростовского рэпера Басты на карантине познакомила дочерей с Шерлоком Холмсом
Ростовским мамочкам коронавирус не помеха
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: экономист заявил, что если не откроются МФЦ это парализует работу многих компаний
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: выплаты из средств маткапитала и пенсий продлят автоматически
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая