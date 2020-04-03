Ростов-на-Дону признали одним из лучших для жизни городов России

3 Апр 2020 2020-04-03T09:56:08+03:00

В общероссийский рейтинг попали еще два города Ростовской области

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Специалисты проанализировали индекс качества городской среды в разных городах России. Как сообщается на официальном портале донского правительства, исследования провели сотрудники Минстроя РФ и Дом.РФ.

По стране средний показатель индекса составляет 169 баллов. Ростов-на-Дону признали одним из лучших среди городов-миллионников. По данным исследования, город набрал 193 балла.

Таганрог попал в список лучших больших городов, где численность населения от 100 до 250 тысяч человек. По ключевым показателям он набрал 220 баллов. Наиболее комфортным для жизни среди малых городов, с количеством проживающих от 25 до 50 тысяч человек, признали Аксай. Его результат - 199 баллов.

Эксперты во время вынесения решений также учитывали такие факторы, как благоустройство, безопасность дорожного движения, доступность спортивной инфраструктуры и объектов культуры, развитость сферы услуг, а также состояние жилищного фонда и многое другое.

Добиться таких хороших результатов во многом помогли национальные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU