2020-04-03T10:07:18+03:00
Общество

Штормовое предупреждение от МЧС: в Ростовской области ожидается резкое похолодание

Из регионального МЧС прислали штормовое предупреждение о резком похолодании
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области ожидается резкое похолодание.В Ростовской области ожидается резкое похолодание.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Штормовое предупреждение от МЧС: в Ростовской области ожидается резкое похолодание. По данным ведомства, оно будет в самое в ближайшее время - с 4 по 6 апреля. Речь идет о том, что местами на Дону сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ожидаемая температура воздуха - от минус одного до минус четырех градусов, а вот в северных районах столбики термометров опустятся до отметки в минус восемь градусов.

При этом пока в Ростове-на-Дону в пятницу, 3 апреля, синоптики обещают до 14 градусов тепла в дневные часы. В субботу, 4 апреля, потеплеет еще на два градуса. Такая же погода ожидается и в воскресенье, 5 апреля. Ветра практически не будет.

А вот в ночь на понедельник и вторник следующей недели столбики уличных термометров опустятся до отметки в минус три градуса. При этом поднимется ветер, скорость которого временами будет достигать 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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