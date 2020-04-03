2020-04-03T10:22:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: студенты-иностранцы стали волонтерами

Во время продления нерабочей недели в Ростове-на-Дону они будут помогать пожилым, находящимся на самоизоляции
Ольга ГОПАЛО
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В числе прочего, студенты проводят дистанционную термометрию. Фото: пресс-служба вуза.В числе прочего, студенты проводят дистанционную термометрию. Фото: пресс-служба вуза.
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Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: студенты-иностранцы стали волонтерами. Штаб по оказанию надомной доставки продуктов питания и медикаментов активно работает в РостГМУ уже вторую неделю. Пока участниками волонтерского штаба решили стать шесть ребят. Это студенты из Нигерии, Ливана, Бразилии, Таджикистана и Бурунди.

Сейчас они уже отвечают на звонки в колл-центрах, проводят дистанционную термометрию, следят за поддержанием санитарного порядка в общежитиях. При необходимости, они могут отправиться на дежурство в аэропорт Платов. А после прохождения обязательного инструктажа по мерам безопасности, подключатся к доставке продуктов питания пожилым ростовчанам, соблюдающим режим самоизоляции. На данный момент это наиболее востребованная заявка о помощи.

- Считаю, что для меня как будущего врача очень важно оказывать помощь людям, которые остро нуждаются в ней в трудный период, - рассказал будущий невролог, студент из Намибии. - Эта практика является ценным опытом, она поможет мне в дальнейшей профессиональной деятельности.

Известно, что в этом учатся 800 иностранных студентов, из которых 500 живут в общежитиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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