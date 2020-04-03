Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как срочники будут сдавать тест на коронавирус
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как срочники будут сдавать тест на коронавирус. Как рассказал заместитель губернатора региона Вадим Артемов, на наличие Covid-19 будет проверен каждый призывник перед отправкой в войска.
Призывники будут отправлены в воинские части в мае-июле, однако уже сегодня в воинских частях идет подготовка к приему военнослужащих. В частности, организована работа медицинских постов. А на всех призывных пунктах есть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, тест-системы, а также средства индивидуальной защиты для граждан, хлорсодержащие дезинфицирующие средства и медицинские препараты.
Для безопасности, команды с призывниками будут разделены и контакты между ними исключат. А после прибытия в воинские части новобранцев изолируют на срок не менее двух недель от основного состава на карантин.
- Если у кого-то из призывников будет положительный тест на коронавирус, его сразу изолируют и отправят в инфекционную больницу, - пояснил собеседник.
К слову, в настоящее время среди военнослужащих не зарегистрировано ни одного случая заражения. А весенняя призывная кампания стартовала на Дону с 1 апреля. В Вооруженные Силы РФ планируется направить 4,3 тысячи донских призывников.
ИСТОЧНИК KP.RU