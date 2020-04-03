2020-04-03T11:17:13+03:00
Общество

"Как бабушка!": "Миссис России" Полине Дибровой досталось за "сельский" вид

Молодая мама отправилась на прогулку по двору в незатейливом наряде [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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"Мисс Россия" Полина Диброва. Фото: Instagram Полина Диброва"Мисс Россия" Полина Диброва. Фото: Instagram Полина Диброва
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Обладательница титула "Миссис Россия" Полина Диброва во время режима самоизоляции стала еще больше времени проводить в кругу семьи и радовать подписчиков интересными снимками в своем профиле в Instagram.

Молодая мама показала снимок с прогулки. Супруга Дмитрия Диброва пояснила, что выходила во двор их загородного дома. Внешний вид вид Полины вызвал множество вопросов. Светская дива предстала пере подписчиками в необычном образе. Обычная куртка, шерстяная шапка, лосины и золотистые сапоги вывали недоумение у публики, ведь в своем женском клубе красавица часто говорит о том, что женщина должна хорошо выглядеть, а то образ пришелся по душе далеко не всем.

polinadibrovapolinadibrova
Полина Диброва прогулялась во дворе
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Подписчики стали критиковать за внешний вид многодетную маму, которая просто вышла во двор: "Ой, ну и снимки, Поля...", "Выглядите, как бабушка, простите", "Не думала, что Полю можно так испортить", "Шапочка серенькая, наверное надо поярче , все- таки вы молодая женщина!" и т.д.

Многие посчитали образ Полины Дибровой по-домашнему милым. Супруга телеведущего не стала отвечать на негативные отзывы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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