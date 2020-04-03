2020-04-03T11:58:57+03:00
Общество

Два поезда из Ростова-на-Дону временно отменили

Изменения вырваны снижением пассажиропотока
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Железно-дорожное сообщение с Москвой не прерываетсяЖелезно-дорожное сообщение с Москвой не прерывается
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Из-за режима самоизоляции временно отменено несколько поездов из Ростова, следует и данных компании, опубликованных на официальном сайте «Российские железные дороги».

Так, в период с 8 по 24 апреля отменяется поезд 213/214 «Саратов-Ростов». Исключения составляют 16 мая — из Саратова и 17 мая — из Ростова. Временно не будет ходить состав 640/80 «Ростов-Кавказская-Адлер» из донской столицы 4, 11, 18, 25 апреля, из Адлера – 5, 12, 19, 26 апреля. Железно-дорожное сообщение с Москвой не прерывается и осуществляется в прежнем режиме.

Стоит отметить, что всего по России сокращена периодичность курсирования 37 поездов, а 53 поезда будут временно отменены. Людям было предложено совершить поездки в те же даты или близкие к ним на других поездах, а также вернуть в полном объеме средства за билеты без оплаты комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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