2020-04-03T13:30:42+03:00
Общество

О новых видах мошенничества, связанных с кредитными каникулами, предупреждают в ВТБ

Россиянам предлагают поддельные справки, а фирмы-однодневки обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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ВТБ и ряд других банков разработали программы поддержки для защиты клиентов, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусом. Они предусматривают отсрочку по кредитным платежам. Соответствующие изменения будут также оформлены в виде нового закона о кредитных каникулах. Эти своевременные действия позволяют попавшим в сложную жизненную ситуацию россиянам не остаться один на один со своей финансовой проблемой, получив столь нужную передышку в обслуживании своих кредитных обязательств.

Однако активизировались мошенники, цель которых - заработать на общей проблеме.

- Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов, - рассказали в ВТБ. - После получения денег компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств.

Еще один вариант мошенничества - поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе, так как россияне во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить подтверждающие их финансовые трудности документы, чтобы предоставить в банк.

- Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях, - добавили в банке. - Призываем заемщиков быть бдительными, а при возникновении любых вопросов задавать их напрямую.

В ВТБ рассказали, что все обращения по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются ими только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. А отсрочку платежа для заемщиков банк предоставляет только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. При этом все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме – вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, так как информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй.

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