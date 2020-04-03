В Ростове-на-Дону директору департамента координации строительства придется выплатить крупный штраф

3 Апр 2020 2020-04-03T13:42:56+03:00

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Директора департамента координации строительства и перспективного развития города Юрия Ч. и его заместителя прокуратура Ростова-на-Дону привлекла к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время расследования выяснилось, что департаментом была нарушена процедура закупки на приобретения жилья для людей, переселенных из аварийного фонда.

По материалам дела, заказчик определил более длительный срок действия банковской гарантии, что могло привести к дополнительным расходам участника закупки, ограничил гражданско-правовую ответственность поставщика и заказчика.

Во время проведения аукционов неправильно определялась начальная стоимость контракта, что стало одной из причин отсутствия участников в тендере. Некоторые купленные квартиры находились в старых зданиях, износ которых существенно превышал допустимый, указанный в документации.

- Директора осудили по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок) — штраф по этой статье составляет от 30 до 50 тыс. руб. Его заместителя привлекли к ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30, которая грозит штрафом в размере 3 тысячи рублей, - отметили в ведовстве.

Муниципальный контракт на приобретение жилого помещения, несоответствующий требованиям закона, был расторгнут.

ИСТОЧНИК KP.RU