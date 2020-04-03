2020-04-03T13:59:04+03:00
Общество

Пляж на Зеленом острове в Ростове-на-Дону подготовят к купальному сезону

На эти цели выделят почти 2 млн рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Перед началом летнего купального сезона специалисты должны провести лабораторное исследование песка и водыПеред началом летнего купального сезона специалисты должны провести лабораторное исследование песка и водыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Всего через несколько месяцев в донской столице откроется купальный сезон. Власти планируют направить на содержание пляжа на Зеленом острове в 2020 году около 1,8 млн рублей. Вся соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок.

Победителю конкурса предстоит обеспечить на пляже работу спасателей и медсестер с 1 июля по 30 сентября. Специалистам придется осуществлять обеспечение безопасности на пляже, собирать мусор, регулярно проводить дезинфекцию территории и объектов, обрабатывать ее от насекомых, обследовать и почистить дно реки, установить два биотуалета и полностью отвечать за их содержание.

Перед началом летнего купального сезона специалисты должны провести лабораторное исследование песка и воды и передать информацию в соответствующие инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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