Пляж на Зеленом острове в Ростове-на-Дону подготовят к купальному сезону
Всего через несколько месяцев в донской столице откроется купальный сезон. Власти планируют направить на содержание пляжа на Зеленом острове в 2020 году около 1,8 млн рублей. Вся соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок.
Победителю конкурса предстоит обеспечить на пляже работу спасателей и медсестер с 1 июля по 30 сентября. Специалистам придется осуществлять обеспечение безопасности на пляже, собирать мусор, регулярно проводить дезинфекцию территории и объектов, обрабатывать ее от насекомых, обследовать и почистить дно реки, установить два биотуалета и полностью отвечать за их содержание.
Перед началом летнего купального сезона специалисты должны провести лабораторное исследование песка и воды и передать информацию в соответствующие инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU