Ученые ЮФУ выяснили, как в Ростове-на-Дону без режима самоизоляции росло бы число заболевших коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T14:06:12+03:00

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Сегодня внимание общественности приковано к новой коронавирусной инфекции. Сбор, анализ и наглядная визуализация данных позволяют лучше понять пандемию и сделать посильный вклад в экосистему знаний. В поиск ответов активно включились ученые и студенты ЮФУ.

- Датасет или «наука о данных» - это обработанная и структурированная информация, обычно в табличном виде, пригодная для статистического анализа, визуализации и обработки алгоритмами машинного обучения, - рассказал доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности вуза Алексей Целых. - Вы не «изобретаете колесо», а отталкиваетесь от лучших из существующих решений, работая с исходными данными в режиме реального времени. В несколько кликов мыши можете повторить эксперимент, чтобы подтвердить его эффективность, или применить алгоритм к другому датасету.

К слову, только за этот год по тематике новой коронавирусной инфекции уже опубликованы 5 996 научных статей, 125 датасетов и 848 результатов клинических испытаний. Научными фондами в короткие сроки открыты 16 научно-исследовательских грантов, по которым получены первые результаты. Включиться в эту работу и найти ключ к победе над коронавирусом может каждый: самоизоляция у экранов компьютеров создает благодатную почву для аналитики данных. По словам Алексея Целых, студенты ЮФУ построили визуализацию распространения коронавируса в разрезе Южного федерального округа и тех 62 зарубежных стран, которые представляют географию формирования контингента иностранных обучающихся ЮФУ, а это 2 483 человека, ежечасно ждущих новостей с родины.

- На основе датасета о передвижении людей по России самолетами, ж/д и автобусами за апрель 2019 года сообщество Open Data Science смоделировало распространение инфекции, - рассказал эксперт. - В списке российских городов Ростов-на-Дону, как важный транспортный узел, занимает восьмое место после Москвы, Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода, Архангельска, Брянска и Санкт-Петербурга. И в пессимистичном сценарии, если бы в полной мере сохранилось сообщение между городами, Ростов-на-Дону мог перешагнуть порог в тысячу заболевших уже через 30 дней, в десять тысяч заболевших - через 41 день, в сто тысяч заболевших - через 55 дней. При "изолированном" сценарии, когда осуществляются только 10% регулярных перевозок, порог в тысячу заболевших может быть достигнут за 56 дней, а в десять тысяч заболевших - за 76 дней.