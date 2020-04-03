2020-04-03T14:13:22+03:00
Общество

В ростовском порту нашли опасные семена

Груз не имел необходимых фитосанитарных документов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Груз не имел необходимых фитосанитарных документовГруз не имел необходимых фитосанитарных документовФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В донской столице инспекторы Россельхознадзора по Ростовской области обнаружили в морском порту факт вывоза рапса, сои, пшеницы, кукурузы и подсолнечника из карантинных фитосанитарных зон без сертификатов. Об том сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам инспекторов регионального Россельхознадзора, отсутствие данных документов на перевозимую продукцию является грубым нарушением и полежит обязательному наказанию.

Специалисты организовали расследование инцидента, чтобы установить причастных.

В результате разбирательств по данному факту в отношении шести должностных и шести юридических лиц, а также трех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ за «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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