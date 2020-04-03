2020-04-03T15:57:20+03:00
Общество

В Ростовской области нашли бруцеллез у коров

Опасную болезнь нашли в двух населенных пунктах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Опасное заболевание было выявлено при плановой ветеринарно-санитарной обработке животныхОпасное заболевание было выявлено при плановой ветеринарно-санитарной обработке животныхФото: Анар МОВСУМОВ
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В Ростовской области в двух населенных пунктах Советского района Ростовской области специалисты выявили бруцеллез. Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, опасное заболевание было выявлено при плановой ветеринарно-санитарной обработке животных.

В ходе проверки оказалось, что в слободе Русской бруцеллезом больны восемь из 47 коров. При обследовании крупного рогатого скота в хуторе Новорябухине опасная болезнь была обнаружена у 12 коров.

Сейчас в этих населенных пунктах введен карантин. Так, во время ограничительных мероприятий запрещен провоз и прогон животных через неблагополучную территорию. Также нельзя вывозить животных с фермы. На карантинной территории запрещена заготовка сена и соломы.

Стоит отметить, что бруцеллез представляет опасность для людей. Инфекция передается человеку от больных животных. Заболевание поражает внутренние органы. Болезнь проявляется болью в суставах, повышением температуры и слабостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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