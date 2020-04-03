Житель Азова сам отдал мошенникам 423 тысячи рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T16:39:00+03:00

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В полицию города Азова обратился местный житель, который пожаловался на то, что неизвестные сняли с его счета все деньги. При этом в схеме предполагаемых мошенников было все, о чем владелец денег читал в Интернете. Правда, как и многи думал, что с ним этого не произойдет.

Стражам порядка обманутый рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка, который сообщил - со счетом клиента происходят странности. Чтобы предотвратить несанкционированное списание денег, лжебанкир на том конце провода попросил продиктовать данные карты собеседника, а также назвать секретный код из смс-сообщения. Когда хозяин денег все сделал, то остался без 423 тысяч рублей.

Как рассказали Главном управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU