2020-04-03T17:22:54+03:00
Общество

Мужчина из Ростовской области получил срок за убийство племянника 16-летней давности

Ему назначены исправительные работы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденного приговорили к исправительным работамОсужденного приговорили к исправительным работамФото: Алексей КОПАЕВ
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В донском регионе в суде вынесен приговор в отношении жителя Аксая. Мужчина во время крупной семейной ссоры убил своего племянника в новогодние праздники в 2004 году.

- Дядя стал получать угрозы от племянника об ударе ножом. Разъяренный мужчина взял табуретку и ударил ею родственника по голове, - рассказали в следственном комитете России.

Из-за серьезной черепно-мозговой травмы потерпевший мужчина скончался в больнице.

Поймали подозреваемого только в августе 2019 года.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Осужденного приговорили к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год 5 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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