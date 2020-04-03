Мужчина из Ростовской области получил срок за убийство племянника 16-летней давности

3 Апр 2020 2020-04-03T17:22:54+03:00

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В донском регионе в суде вынесен приговор в отношении жителя Аксая. Мужчина во время крупной семейной ссоры убил своего племянника в новогодние праздники в 2004 году.

- Дядя стал получать угрозы от племянника об ударе ножом. Разъяренный мужчина взял табуретку и ударил ею родственника по голове, - рассказали в следственном комитете России.

Из-за серьезной черепно-мозговой травмы потерпевший мужчина скончался в больнице.

Поймали подозреваемого только в августе 2019 года.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Осужденного приговорили к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год 5 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU