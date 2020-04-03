В Ростовской области мужчины забрали из чужого дома пять мешков с сахаром

3 Апр 2020 2020-04-03T18:06:27+03:00

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В полицию Песчанокопского района обратился местный житель и рассказал, что его обворовали. Как позже выяснили полицейские, злоумышленники забрались через окно. Оказалось, что из дома потерпевшего пропали пять мешков с сахаром. Общую сумму пропажи хозяин имущества оценил в восемь тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 32 лет. Оба уже были судимы за аналогичные преступления. Они признались, что знали - хозяина не было дома, потому и влезли к нему в жилище.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, ближайшие несколько лет они смогут провести за решеткой. В настоящее время, оба они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU