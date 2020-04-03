2020-04-03T18:25:01+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пожилого мужчину

Он ушел из дома еще 15 марта и не вернулся
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлен 60-летний мужчина. Фото: ГУ МВД России по РО.В Ростовской области в розыск объявлен 60-летний мужчина. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области в розыск объявлен 60-летний мужчина. Известно, что Владимир Тарзян - житель Аксайского района Дона.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дончанин пропал еще 15 марта. В тот день он вышел из дома, но так и не вернулся. Ни его родные, ни близкие, не знают, где может находиться мужчина.

Мужчина ушел из дома еще 15 марта и не вернулся. Фото: ГУ МВД России по РО.

Мужчина ушел из дома еще 15 марта и не вернулся. Фото: ГУ МВД России по РО.

- В день исчезновения он был одет в шапку зелено-черного цвета, вельветовую куртку черного цвета, спортивные брюки серого цвета и синего цвета кроссовки, - добавили в донском главке. - На вид Владимиру Месроповичу 60-65 лет, его рост средний, он плотного телосложения, лицо прямоугольное красное, тип лица кавказский, волосы черные с сединой, глаза карие.

С собой у него были паспорт, водительское удостоверение и СНИЛС.

Жителей Дона просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вы что-то знаете о том, где может находиться дончанин, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы располагаете какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефонам: 8(863) 505-40-49, или 02, 020 – с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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