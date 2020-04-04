Подростки угнали ночью автомобиль и погибли в ДТП в Ростовской области

4 Апр 2020 2020-04-04T11:39:59+03:00

Угнанная машина на большой скорости влетела в дерево. Двое юношей погибли на месте. Фото: ГИБДД Ростовской области

Двое из них мгновенно скончались на месте после столкновения с деревом

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Пока в Ростовской области действует режим полной самоизоляции, четверо подростков из Белой Калитвы решили устроить себе лихую прогулку на угнанном авто. Состоявшийся ранним утром 4 апреля вояж по окрестностям города привел к трагическим последствиям.

Легковушку Lada Priora без спроса позаимствовал у родителей 14-летний юноша. Компанию искателю приключений составили его ровесник и еще двое парней по 16 лет.

На дороге к коллективному саду «Две сестры» неопытный водитель не сумел справиться с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и на скорости врезалась в дерево. Удар оказался фатальным для находившихся в салоне школьников – двое из них погибли на месте, включая самого инициатора поездки.

- В результате ДТП погибли два 14 - летних подростка, ещё двое 16-летних были госпитализированы, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU