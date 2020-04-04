«Плоская шутка»: ростовчанин выгулял в самоизоляции картонного пса по улице

4 Апр 2020 2020-04-04T12:24:23+03:00

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Пока в Ростове-на-Дону, как и во всей области, объявлен режим строгой самоизоляции, некоторые из наиболее креативных горожан придумывают удивительные способы, чтобы поднять себе настроение, а заодно и выйти из дома по, якобы, неотложным делам.

Видимо, именно такой логикой руководствовался житель донской столицы, вырезавший себе из картона фигуру собаки. Посмотрев на свое творение, молодой человек прикрутил к поделке колесики и беззаботно вышел с двухмерным бумажным «Шариком» на улицу.

Неизвестно, куда точно направлялся смекалистый парень – выгулять «питомца» вокруг своего дома, или, быть может, в ближайший магазин за покупками, но его променад быстро оценили другие горожане, которые сняли абсурдную выходку на камеру мобильника.

Видеозапись появилась в паблике «Ростов Главный» и вызвала массу комментариев у подписчиков. В целом, пользователи сети оценили находчивость ростовчанина. Однако, некоторым нарушение самоизоляции по такой надуманной причине не пришлось по душе.

- Плоская шутка, как и собака, - так отозвались на картонный перфоманс жители Ростова.

Напомним, что из-за ввода режима самоизоляции покидать жилище можно только по причинам экстренной необходимости – пополнить запасы провианта и важных товаров в ближайшем продовольственном магазине и аптеке, а также выбросить мусор и выгулять домашнее животное. Но только настоящее, а не воображаемое.

ИСТОЧНИК KP.RU