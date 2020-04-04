За фейк о коронавирусе жительнице Ростовской области грозит крупный штраф

4 Апр 2020 2020-04-04T16:33:49+03:00

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Жительнице Зимовниковского района донского региона грозит крупный штраф за публикацию и распространение недостоверной информации о коронавирусе, которая спровоцировала рост панических настроений у местного населения. «Шутнице», решившей прославиться, спекулируя на резонансной теме, теперь будет не до веселья.

Фейковая аудиозапись, в которой 43-летняя дончанка сбивчивым голосом рассказывала, что на территории района якобы живет заболевшая короновирусом семья, а также есть погибшие от инфекции люди, быстро разлетелась по социальным сетям и мессенджерам.

Эффект от «шалости» оказался впечатляющим. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, выходка женщины переполошила жителей всего района.

Последовавшая проверка полиции показала, что все данные, упомянутые в аудиозаписи, являются выдуманными и несут в себе исключительно намерение дестабилизировать общественный порядок. Правоохранители уже установили и задержали автора фейка.

- В отношении фигурантки сотрудниками полиции собран материал, она может быть привлечена к административной ответственности согласно п. 9 ст.13.15 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 30 000 до 100 000 рублей, - сообщили в полицейском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU