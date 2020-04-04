2020-04-04T17:58:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: выехавшим на шашлыки горожанам стали выписывать штрафы до 40 тысяч рублей

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: полиция устроила рейды по рощам, паркам и аллеям
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Во время рейда по набережной Ростова полиция оштрафовала рыбаков, нарушивших самоизоляцию. Фото: ГУ МВД России по Ростовской областиВо время рейда по набережной Ростова полиция оштрафовала рыбаков, нарушивших самоизоляцию. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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Ростовские полицейские решили проверить, как соблюдается обязательный для всех жителей города режим полной самоизоляции. Для этого сегодня, 4 апреля, ими были проведены мероприятия по контролю за выполнением горожанами ограничительных мер.

В поисках карантинных нарушителей стражи правопорядка прочесали рощи, парки и аллеи Ростова-на-Дону. Побывали они и на городской набережной, где оштрафовали рыболовов, как ни в чем не бывало сидевших с удочками около реки, невзирая на запрет.

Также от административного наказания не уклонились и жители города, выехали на пикник и шашлыки. Напомним, что суммы штрафов весьма существенные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в отношении нарушителей режима самоизоляции сотрудниками полиции были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 6.3. КРФ об АП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Санкциями данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, - пояснили в донском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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