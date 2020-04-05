Коронавирус в Ростове-на-Дону: еще у пяти человек заподозрили COVID-19

5 Апр 2020 2020-04-05T16:20:05+03:00

В инфекционных отделениях Ростовской области находятся еще 5 человек с предварительно положительным тестом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу в Ростове-на-Дону и Ростовской области. По состоянию на 5 апреля в донском регионе официально числятся девять зараженных опасной инфекцией.

При этом, согласно последней поступившей информации, в инфекционных отделениях региона находятся еще 5 человек с предварительно положительным тестом. В их отношении проводится дополнительная диагностика в референс-центре, уточнили в донском правительстве.

Всего же в Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 4 290 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 4 252 человека. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 8 085 человек, отметили в Роспотребнадзоре.

За сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области поступило 1 128 обращений (всего с 20 марта – 9 782). В муниципальные группы мониторинга поступило 1 769 обращений (с 20 марта – 13 628).

Кроме того, в отчете отмечается, что в обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 донской столицы находится на карантине три человека. Еще один лежит в горбольнице №7 Таганрога.

ИСТОЧНИК KP.RU