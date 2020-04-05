2020-04-05T15:55:21+03:00
Общество

Ростовчанка рассказала о тоскующих животных в городском зоопарке

По словам девушки, без посетителей им приходится несладко
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовчанка рассказала, как животным в городском зоопарке живется без посетителей. Фото: vk.com/rostovnadonuРостовчанка рассказала, как животным в городском зоопарке живется без посетителей. Фото: vk.com/rostovnadonu
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В Ростовской области объявлен режим полной самоизоляции в качестве действенной меры против распространения коронавируса. Как выяснилось, сложности из-за ограничительных мер испытывают не только люди, но братья наши меньшие.

Сотрудница ростовского зоопарка рассказала, как животные переносят странную и, в общем-то, необъяснимую для них ситуацию отсутствия посетителей, самоизолировавшихся по домам в соответствии с обязательными директивами властей.

По словам девушки, привыкшие к человеческому вниманию звери начали тосковать.

- Работаю в контактном зоопарке. Наши животные привыкли к потоку людей и сейчас сильно по ним скучают: Куда делись люди? Толпой бегают за дежурным сотрудником, заставляют себя гладить и целовать, – написала горожанка в паблике Вконтакте «Ростов Главный».

Опубликованный в соцсети пост вызвал изрядный скепсис у подписчиков паблика. Пользователи сети усомнились, что животные грустят по назойливому вниманию, которым их зачастую «одаривают» не в меру ретивые посетители зоологического парка.

«Не скучают, а отдыхают», «Максимум, по чему они скучают - это по морковкам и яблочкам, которыми их кормили, несмотря на все просьбы и запреты», «Особенно в трогательном зале. Ооочень скучают», - иронично прокомментировали сообщение люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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