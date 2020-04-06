В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину
В Ростовской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 60-летнего жителя города Азова Владимира Месроповича Тарзяна, который уже три недели не выходит на связь с родственниками и друзьями.
По словам представителей поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина пропал еще 15 марта 2020 года. Рост пропавшего составляет 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы черные с сединой, а глаза карие.
- В день исчезновения был одет в черную куртку, зеленую шапку, спортивные штаны серого цвета и коричневые кроссовки, - сообщили волонтеры.
Пропавший может находиться в любом городе Ростовской области.
Родственники и друзья пропавшего очень переживают.
Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении 60-летнего пропавшего, то сообщите ее по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU