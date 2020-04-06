В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

6 Апр 2020 2020-04-06T15:03:37+03:00

Уже три недели о его местонахождении нет никакой информации

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В Ростовской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 60-летнего жителя города Азова Владимира Месроповича Тарзяна, который уже три недели не выходит на связь с родственниками и друзьями.

По словам представителей поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина пропал еще 15 марта 2020 года. Рост пропавшего составляет 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы черные с сединой, а глаза карие.

- В день исчезновения был одет в черную куртку, зеленую шапку, спортивные штаны серого цвета и коричневые кроссовки, - сообщили волонтеры.

Пропавший может находиться в любом городе Ростовской области.

Родственники и друзья пропавшего очень переживают.

Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении 60-летнего пропавшего, то сообщите ее по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU