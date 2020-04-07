Коронавирус в Ростове-на-Дону: 178 человек нарушили режим самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T11:29:42+03:00

Выясняем, сколько человек нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса в Ростове-на-Дону

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: в донской столице сотрудники полиции составили 178 административных протоколов за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Информацию об этом в своем Instagram-аккаунте разместил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Руководитель обратил внимание, что в Советском районе к административной ответственности уже привлекли трех человек. Людям были назначены штрафы в размере 15 тысяч рублей каждому.

Как рассказал сити-менеджер, все трое оштрафованных граждан находились не по месту своего проживания, не имея для этого оснований, предусмотренных постановлением регионального правительства № 272 от 5 апреля 2020 года.

- В связи с этим напоминаю всем жителям нашего города о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции, - отметил Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что на территории Ростова-на-Дону рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU