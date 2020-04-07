В Ростовской области парень погиб в автомобильной аварии
Страшная авария со смертельным исходом произошла накануне вечером в Матвеево-Курганском районе. Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, молодой воитель не правился с управлением.
По предварительным данным,на первом километре автодороги Покровская – Советская – Большекрепенская в 17:05 27-летний парень на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Водитель скончался на месте произошедшей аварии. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии на трассе в Матвеево-Курганском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU