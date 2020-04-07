2020-04-07T10:35:52+03:00
Общество

В Ростовской области парень погиб в автомобильной аварии

Молодой водитель не справился с управлением
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прибывшие специалисты констатировали смерть водителяПрибывшие специалисты констатировали смерть водителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Страшная авария со смертельным исходом произошла накануне вечером в Матвеево-Курганском районе. Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, молодой воитель не правился с управлением.

По предварительным данным,на первом километре автодороги Покровская – Советская – Большекрепенская в 17:05 27-летний парень на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Водитель скончался на месте произошедшей аварии. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии на трассе в Матвеево-Курганском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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