Индекс самоизоляции в Ростове-на-Дону резко вырос

7 Апр 2020 2020-04-07T13:01:13+03:00

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Жители Ростова-на-Дону стали более ответственно относиться к режиму самоизоляции. Как сообщает пресс-служба Яндекса, за три недели показатель индекса самоизоляции увеличился почти на три балла.

Аналитики отмечают, что в целом по России индекс самоизоляции на прошедшей неделе был на 2,7 балла выше, чем в средний будний день в начале марта. В донской столице результат улучшился на 2,8 балла, что составляет седьмое место среди городов-миллионников по темпу роста.

Больше всего значение выросло в Краснодаре, где показатели возрасти на 3,1 балла, в Москве увеличение произошло на 3,1 балла, в Нижнем Новгороде отмечен рост в 3 балла. Далее места в рейтинге самоизоляции занимают Санкт-Петербург, Казань и Пермь - с результатом +2,9 балла. Меньше всего самоизоляцию соблюдают в Красноярске, Омске и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU