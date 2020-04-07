Банк России: мошенники придумали новую схему обмана владельцев пластиковых карт с помощью коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T14:13:20+03:00

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Злоумышленники разработали новую схему похищения денег с банковских карт. Как сообщает kp.ru, мошенники совершают телефонные звонки и рассылают людям письма со ссылками на специальные сайты.

Преступники звонят клиентам банков и обещают им отсрочку платежей по кредитам, пособия и компенсации, а также различную помощь, связанную с эпидемией коронавируса. Затем злоумышленники пытаются узнать номер кары, секретный код и другие данные банковской карты.

Мошенники также рассылают клиентам разных банков письма со ссылками, чтобы выманить у людей данные карт или заставить перейти на подставные сайты, которые зачастую похожи на интернет-порталы известных кампаний.

- Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах, - цитирует kp.ru Центробанк России.

Представители Банка России советуют не сообщать посторонним людям информацию о себе, а также и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из пришедших на мобильный телефон сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU