"Выйти за границы ума": Виктория Лопырева от скуки встала на гвозди во время карантина

8 Апр 2020 2020-04-08T11:06:22+03:00

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Первая женщина посол FIFA, модель и молодая мама Виктория Лопырева во время карантина призывает людей посвятить то время саморазвитию. Красавица-блондинка призвала людей подумать о душе во время карантина и самоизоляции.

lopyrevavika Виктория Лопырева призывает людей взяться за саморазвитие

- Выйти за границы ума... Как это возможно и что это значит? Первое, что многим из вас приходит в голову, верно? Пока кто-то доедает 3 пачку чипсов перед телеком (тоже позиция) , кто-то пытается понять, что знание ограничивает сознание, а сознание ограничивает осознание. У каждого из нас есть доступ к изобилию , но важно раскрыть свои смыслы. Как это сделать? Как образуется матрица внутреннего напряжения и что с этим делать? И самое актуальное: как перестать бояться и с пользой использовать время, которое нам дали для познания себя, - размышляет Викторя Лопырева.

Вместе с мужем Игорем Булатовым модель сейчас изучает восточные практики. Как призналась знаменитость, совсем недавно она вместе с супругом даже встала на гвозди.

lopyrevavika Виктория Лопырева и Игорь Булатов

Многочисленные подписчики Виктории поддержали модель и стали делиться своим мнением относительно карантина, самоизоляции и коронавируса, который свирепствует во всем мире.

Воодушевившись размышлениями Виктории многие люди пообещали вязаться самообразование и провести это время с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU