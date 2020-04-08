"Завидуй молча!": Анастасии Костенко осталось за дорогие вещи для дочек

8 Апр 2020 2020-04-08T12:47:34+03:00

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Молодая мама двух девочек Анастасия Костенко, супруга футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова, вновь поверглась нападкам злопыхателей. Красавицу-модель раскритиковали за дорогие вещи, купленные для малышек.

Все началась с того, что жена футболиста ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram. Люди интересовались что за коляска у Анастасии Костенко, в которой она возит дочку Еву. Когда модель рассказала о покупке, то поверглась жесткой критике. Так, людей возмутила цена и то, что многие не могут позволить себе купить подобные вещи.

Некоторые посчитали, что тратить такие огромные деньги на детей - недопустимо, ведь совсем недавно появлялась информация о том, что в семье футболиста якобы есть финансовые трудности. По какой-то причине стоимость коляски задела многих молодых мам: "Она думает, что мы тут все в кризис очень обеспеченные", "Всего-то тысяч 100 и коляска ваша", "Коляска в жутких розочках", "Абсолютно не стильно" и т.д.

Многие отметили, что испытывая проблемы с деньгами, не стоит покупать слишком дорогие вещи, ведь вскоре малышки подрастут и им потребуются все новое.

Впрочем, положительных отзывов оказалось больше. Многие вступились за жену Дмитрия Тарасова и отвечали критикам, что не стоит считать чужие деньги или давали рекомендации : "Завидуй молча!".

ИСТОЧНИК KP.RU