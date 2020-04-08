2020-04-08T17:16:21+03:00
Общество

Р Ростове-на-Дону во время самоизоляции продуктовые рынки продолжили работу

Специалисты следят за соблюдением норм безопасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты выполняют предписания по дезинфекции торговых помещенийСпециалисты выполняют предписания по дезинфекции торговых помещенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В донской столице продуктовые рынки продолжают работать в штатном режиме. Как сообщили в городской администрации, специалисты проводят на местах необходимую дезинфекцию.

Ростовчане могут купить всю необходимую продукцию на «Центральном рынке» на проспекте Буденновском, 12, «Нахичеванском базаре», который расположен на площади Базарная, 2, ООО «ТФ «Донские Зори», расположенный на проспекте Космонавтов, 4/16, ООО «Элеонора» на проспекте Коммунистическом, 47 «а» и ООО «Западное» на Коммунистическом, 32/3.

В ходе мониторинга с участием начальника управления торговли и бытового обслуживания города Константина Тихонова установлено, что всеми управляющими компаниями на городских рынках организована дезинфекционная обработка собственных и прилегающих территорий, вместе с тем, местами отмечаются нарушения в части несоблюдения дистанции в торговых залах, исходя из нормы торговой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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