2020-04-08T17:57:06+03:00
Общество

Девушка из Ростовской области обманула курьера на крупную сумму

Ранее подозреваемая была судима
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подогреваемую в преступлении задержали полицейскиеПодогреваемую в преступлении задержали полицейскиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Молодая дончанка придумала новую схему мошенничества. Полицейские задержали по подозрению в преступлении 28-летнюю жительницу города Шахты. Об том сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, девушка заказала еду через онлайн-сервис. Ей позвонил курьер. Клиентка попросила его положить на ее счет мобильного телефона 5000 рублей с условием, что при встрече ему отдаст 6000.

Доставщик перевел деньги, а когда приехал по указанному адресу, то оказалось, что девушка там не проживает.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее подозреваемая уже была судима за совершение кражи денег..

ИСТОЧНИК KP.RU

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