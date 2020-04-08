Девушка из Ростовской области обманула курьера на крупную сумму
Молодая дончанка придумала новую схему мошенничества. Полицейские задержали по подозрению в преступлении 28-летнюю жительницу города Шахты. Об том сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, девушка заказала еду через онлайн-сервис. Ей позвонил курьер. Клиентка попросила его положить на ее счет мобильного телефона 5000 рублей с условием, что при встрече ему отдаст 6000.
Доставщик перевел деньги, а когда приехал по указанному адресу, то оказалось, что девушка там не проживает.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее подозреваемая уже была судима за совершение кражи денег..
ИСТОЧНИК KP.RU