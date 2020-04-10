Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: когда закончится онлайн обучение у школьников и студентов
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в пятницу, 10 апреля, состоялся брифинг с участием министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной. Руководитель рассказала о том, когда завершится онлайн обучение.
- С 6 по 30 апреля все образовательные организации учатся дистанционно с помощью платформ, - отметила она.
Глава министерства образования региона добавила, что в этот период все задания выполняются удаленно, а после отправляются преподавателям для проверки. За свои работы школьники и студенты по-прежнему получают оценки.
По плану, учебный год в школах завершится 30 мая. Продлевать и сокращать его власти не планируют. Введение режима самоизоляции также не повлияет на продолжительность летних каникул.
ИСТОЧНИК KP.RU