2020-04-10T14:30:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: когда закончится онлайн обучение у школьников и студентов

Выясняем, когда закончится онлайн обучение ля школьников и студентов во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: когда закончится онлайн обучение у школьников и студентовСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: когда закончится онлайн обучение у школьников и студентов
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в пятницу, 10 апреля, состоялся брифинг с участием министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной. Руководитель рассказала о том, когда завершится онлайн обучение.

- С 6 по 30 апреля все образовательные организации учатся дистанционно с помощью платформ, - отметила она.

Глава министерства образования региона добавила, что в этот период все задания выполняются удаленно, а после отправляются преподавателям для проверки. За свои работы школьники и студенты по-прежнему получают оценки.

По плану, учебный год в школах завершится 30 мая. Продлевать и сокращать его власти не планируют. Введение режима самоизоляции также не повлияет на продолжительность летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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