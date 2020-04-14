Искусственный интеллект ответит на вопросы о коронавирусе COVID-19

14 Апр 2020 2020-04-14T09:23:52+03:00

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Южный федеральный университет внедряет чатбот IBM на основе искусственного интеллекта. Его цель - повышение эффективности принимаемых государственными органами РФ мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Он запущен на официальном сайте вуза.

Как рассказали в университете, благодаря использованию нового информационного сервиса, любой сотрудник и студент, а также посетитель вебсайта сможет оперативно получить интересующую его официальную, специализированную и выверенную информацию по COVID-19, в том числе касающуюся предпринимаемых университетом мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Так, виртуальный помощник, настроенный при участии сервисного подразделения IBM Services, понимает сформулированные на естественном языке вопросы и общается с пользователями в формате письменного диалога. В исходном состоянии помощник содержит в своей базе знаний 100 сценариев диалога и свыше 1 500 типовых вопросов, в том числе предоставленных ЮФУ. Однако искусственный интеллект позволяет помощнику учиться на собственном опыте, благодаря использованию машинного обучения, нейронных сетей и справочных баз данных, находящихся в публичном облаке IBM. Поэтому, чем больше виртуальный помощник взаимодействует с людьми, тем лучше он их понимает и точнее отвечает.

- В дальнейшем Южный Федеральный Университет планирует расширить тематику вопросов за счет включения ответов Правительства Ростовской области о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции и представить этот сервис на его веб-ресурсах, - отмечает ректор университета Инна Шевченко.

По словам генерального директора IBM в России и СНГ Ирис Джеба, виртуальные помощники очень подходят для массового и при этом персонализированного информирования граждан, в то время как они активно ищут ответы и советы по борьбе с COVID-19.

- Мы приветствуем инициативу ЮФУ в использовании передовых ИИ-технологий IBM в публичном облаке, - добавил она, - и надеемся, что они помогут университету в дальнейшем развитии информационного взаимодействия со своими аудиториями.