2020-04-14T10:16:22+03:00
Общество

Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль

Водитель не заметил бордюр
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В результате аварии воитель не пострадалВ результате аварии воитель не пострадал
Изменить размер текста:

В донской столице минувшей ночью перевернулся легковой автомобиль. ДТП произошло около 00:50 напротив памятника "Тачанка".Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Lada Granta превысил допустимую скорость движения и не заметил бордюрное ограждение и влетел в него. Легковой автомобиль перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал. В результате чего машина перевернулась на крышу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"У патрулей нет задачи штрафовать всех подряд": в донском правительстве рассказали о главном в работе полиции
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19
Жители Ростовской области будут больше платить за мобильную связь
На Дону семь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Дончанин жестоко расправился с троими приятелями и поджег их трупы
Сделки ростовского завода комбикормов на 467 млн рублей поставлены под вопрос
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше трех тысяч больных COVID-19 смогут разместить в донских больницах
Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: ветераны не смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах
В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
Искусственный интеллект ответит на вопросы о коронавирусе COVID-19
Кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов предоставил ВТБ
Ростовчанин отомстил своему обидчику за оскорбление пулей в голову
Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября
Ростовчанка пытается пристроить в добрые руки серебристую хохотунью
В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища
Сломали запрет: ростовчане наплевали на самоизоляцию и покинули дома