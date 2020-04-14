Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль
Водитель не заметил бордюр
В результате аварии воитель не пострадал
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В донской столице минувшей ночью перевернулся легковой автомобиль. ДТП произошло около 00:50 напротив памятника "Тачанка".Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области
По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Lada Granta превысил допустимую скорость движения и не заметил бордюрное ограждение и влетел в него. Легковой автомобиль перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал. В результате чего машина перевернулась на крышу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU