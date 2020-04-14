Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль

14 Апр 2020 2020-04-14T10:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице минувшей ночью перевернулся легковой автомобиль. ДТП произошло около 00:50 напротив памятника "Тачанка".Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Lada Granta превысил допустимую скорость движения и не заметил бордюрное ограждение и влетел в него. Легковой автомобиль перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал. В результате чего машина перевернулась на крышу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU