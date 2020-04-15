2020-04-15T12:23:28+03:00
Общество

«Это фантастика какая-то!»: Русская русалка Влада Чигирева станцевала на ковре в гостиной

Фанаты советуют, как сделать из квартиры Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию бассейн [видео]
ГОШЕВ Игорь
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Влада часто балует поклонников необычными находками. Фото: Instagram chigirevavladaВлада часто балует поклонников необычными находками. Фото: Instagram chigirevavlada
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Потрясающий по своей красоте танец исполнила на радость поклонникам Русская русалка Влада Чигирева из Ростова-на-Дону. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, похоже, также поддерживает режим самоизоляции, а потому тренируется дома. Но не в привычном для нее бассейне или спортзале, а на ковре в гостиной. В итоге прямо у камина красавица-спортсменка показала произвольную программу, от которой у ее поклонников просто захватило дух.

- Еще один способ продолжать тренировки, когда ты синхронистка, - подписала видео Влада.

В итоге его посмотрели уже больше 8,5 тысячи человек. Были те, кто советовал, как сделать бассейн прямо дома.

- Щели законопатить и воды в квартиру напустить, вот тебе и бассейн. Не благодарите, - то ли в шутку, то ли всерьез написал один из подписчиков.

- На это можно смотреть, смотреть и смотреть....и любоваться! - выразил мнение большинства другой.

В числе комментариев были и такие: «Это было потрясающе», «Залипла», «Русалки существуют на самом деле», «Это что-то нереальное» и «Это фантастика какая-то!».

chigirevavladachigirevavlada
Ещё один способ продолжать тренировки, когда ты синхронистка
2070 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это фантастика какая-то!»: Русская русалка Влада Чигирева станцевала на ковре в гостиной
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