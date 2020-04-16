В Ростовской области разыскивают подозреваемого в краже пилы
Полицейские разыскивают 23-летнего подозреваемого в краже Артема Шевцова. Мужчину подали в розыск поле того, как он перестал выходить на связь с родственниками и друзьями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительной информации, мужчина подозревается в краже настольной пилы. Собственник инструмента думает, что после его визита электрическая пила исчезла.
Сейчас нет никакой информации о том, где может находиться пропавший житель Мясниковского района. Домой мужчина который день не приходит, а также не отвечает на звонки и сообщения от родных.
АЛЛО!
Если у Вас есть хоть какая-то информация, то сообщите о местонахождении мужчины по телефонам: 8(863) 492-33-12. или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU