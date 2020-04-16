В Ростовской области разыскивают подозреваемого в краже пилы

16 Апр 2020 2020-04-16T16:13:16+03:00

Пропавший Артем Шевцов не выходит на связь с родственниками и друзьями. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Мужчина сбежал и ома и не выходит на связь с родственниками

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Полицейские разыскивают 23-летнего подозреваемого в краже Артема Шевцова. Мужчину подали в розыск поле того, как он перестал выходить на связь с родственниками и друзьями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, мужчина подозревается в краже настольной пилы. Собственник инструмента думает, что после его визита электрическая пила исчезла.

Сейчас нет никакой информации о том, где может находиться пропавший житель Мясниковского района. Домой мужчина который день не приходит, а также не отвечает на звонки и сообщения от родных.

АЛЛО!

Если у Вас есть хоть какая-то информация, то сообщите о местонахождении мужчины по телефонам: 8(863) 492-33-12. или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU