2020-04-17T09:31:29+03:00
Общество

PascalABC.NET: Сайт системы программирования, разрабатываемой на мехмате ЮФУ, поднялся в рейтинге Яндекса на третье место

Количество скачиваний превышает десять тысяч в день
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
Изменить размер текста:

В связи с переходом на дистанционное обучение происходит экспоненциальное увеличение количества скачиваний системы программирования PascalABC.NET. Это язык программирования Паскаль XXI века, сочетающий простоту классического языка Паскаль, а также ряд современных расширений. Только за последнее время количество скачиваний превысило десять тысяч в день. Кроме того, сайт поднялся на третье место в рубрике "Программирование" в рейтинге Яндекса.

Известно, что PascalABC.NET разрабатывается в Институте математики, механики и компьютерных наук ЮФУ еще с 2006 года. Он является третьим по используемости языком на школьных олимпиадах по программированию.

- Это язык с простым и логичным синтаксисом, который хорошо воспринимают начинающие программисты, - рассказали в ЮФУ. - Он позволяет писать компактные и эффективные программы, что делает данный язык идеальным выбором для обучения современному программированию в широком смысле: от учеников начальной школы до студентов профильных ИТ-направлений. Кроме того, он превосходно подходит как для создания приложений малого и среднего размера, так и в качестве средства программирования «на каждый день». Здесь он конкурирует с модным на сегодняшний день языком Python, опережая его в ряде вопросов по легкости использования в качестве первого языка программирования.

Известно, что PascalABC.NET активно используется в ряде средних и высших учебных заведений России и ближнего зарубежья. Так, на мехмате ЮФУ он лежит в основе курса «Основы программирования», преподаваемом на первом курсе направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии». А также используется для обучения школьников в одной из самых больших в России Детской компьютерной школе мехмата ЮФУ.

Кроме того, Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ каждый год проводит учебно-методическую конференцию по языку программирования PascalABC.NET для учителей информатики и учителей дополнительного образования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут разрешить поездки на дачи
К разработке условий льготной ипотечной программы готов приступить ВТБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: священнослужители сдадут тесты на COVID-19
Василий Голубев: платное тестирование на коронавирус будут делать в частных лабораториях
На Дону до конца апреля появится почти 3000 коек для больных коронавирусом
В Ростове на восемь маршрутов выйдут дополнительные автобусы
Разработке гейм-дизайну, компьютерных и мобильных игр начнут обучать в ДГТУ
PascalABC.NET: Сайт системы программирования, разрабатываемой на мехмате ЮФУ, поднялся в рейтинге Яндекса на третье место
Онлайн-конференции для клиентов проведет ВТБ Капитал Инвестици
"Мир - это улей": ростовчанин решил защититься от коронавируса при помощи костюма пасечника
Крупный пожар потушили в Ростовской области минувшей ночью
Нехватка инфекционных коек обнаружилась в больницах Ростовской области
Василий Голубев рассказал о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Микробиолог из Ростова объяснила, что сделает с коронавирусом лето
В Ростовской области рецидивист угнал иномарку и утопил ее в озере
Ростовчанка Мария Лиман подбирает единомышленников на время самоизоляции
В Ростовской области обнаружили останки погибшей более трех лет назад
На Малиновского устанавливают опоры для путепровода
В Новочеркасске на въездах на кладбища установили бетонные блоки