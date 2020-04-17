PascalABC.NET: Сайт системы программирования, разрабатываемой на мехмате ЮФУ, поднялся в рейтинге Яндекса на третье место

17 Апр 2020 2020-04-17T09:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с переходом на дистанционное обучение происходит экспоненциальное увеличение количества скачиваний системы программирования PascalABC.NET. Это язык программирования Паскаль XXI века, сочетающий простоту классического языка Паскаль, а также ряд современных расширений. Только за последнее время количество скачиваний превысило десять тысяч в день. Кроме того, сайт поднялся на третье место в рубрике "Программирование" в рейтинге Яндекса.

Известно, что PascalABC.NET разрабатывается в Институте математики, механики и компьютерных наук ЮФУ еще с 2006 года. Он является третьим по используемости языком на школьных олимпиадах по программированию.

- Это язык с простым и логичным синтаксисом, который хорошо воспринимают начинающие программисты, - рассказали в ЮФУ. - Он позволяет писать компактные и эффективные программы, что делает данный язык идеальным выбором для обучения современному программированию в широком смысле: от учеников начальной школы до студентов профильных ИТ-направлений. Кроме того, он превосходно подходит как для создания приложений малого и среднего размера, так и в качестве средства программирования «на каждый день». Здесь он конкурирует с модным на сегодняшний день языком Python, опережая его в ряде вопросов по легкости использования в качестве первого языка программирования.

Известно, что PascalABC.NET активно используется в ряде средних и высших учебных заведений России и ближнего зарубежья. Так, на мехмате ЮФУ он лежит в основе курса «Основы программирования», преподаваемом на первом курсе направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии». А также используется для обучения школьников в одной из самых больших в России Детской компьютерной школе мехмата ЮФУ.

Кроме того, Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ каждый год проводит учебно-методическую конференцию по языку программирования PascalABC.NET для учителей информатики и учителей дополнительного образования.