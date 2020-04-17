На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара
Специалисты приостановили движение транспорта из-за пожара на одни из участков трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе. Как сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, проезжую часть затянули клубы черного дыма.
Очевидцы рассказали о загорании шелухи подсолнечника вблизи хутора Локтев, которое произошло около 10:27. На место поджара незамедлительно выехали специалисты. Возгорание тушили 18 человек личного состава, а также пять единиц техники.
Огонь в полях спровоцировал сильное задымление трассы. Таким образом, движение на 853 км федеральной автодороги было временно приостановлено в обоих направлениях.
- В 13:15 спасателям удалось ликвидировать пожар, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.
В настоящее время движение транспорта по донской трассе в обоих направлениях восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU