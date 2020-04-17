На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара

17 Апр 2020 2020-04-17T14:50:18+03:00

Движение по трассе восстановлено в обоих направлених. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

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Специалисты приостановили движение транспорта из-за пожара на одни из участков трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе. Как сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, проезжую часть затянули клубы черного дыма.

Очевидцы рассказали о загорании шелухи подсолнечника вблизи хутора Локтев, которое произошло около 10:27. На место поджара незамедлительно выехали специалисты. Возгорание тушили 18 человек личного состава, а также пять единиц техники.

Огонь в полях спровоцировал сильное задымление трассы. Таким образом, движение на 853 км федеральной автодороги было временно приостановлено в обоих направлениях.

- В 13:15 спасателям удалось ликвидировать пожар, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время движение транспорта по донской трассе в обоих направлениях восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU